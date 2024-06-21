"شوبير عايز قرصة ودن"..أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز النادي الأهلي أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نادي الداخلية في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه عقب نهاية المباراة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وقال: "تمام الـ 3 نقاط، بس الباقي مش تمام خالص، إجهاض غريب للهجمات والفرص، ومصطفى شوبير عاوز قرصة ودن على العملة اللي عملها النهاردة".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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