انتصار تكشف عن جزء ثانٍ من "أعلى نسبة مشاهدة" والعرض رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة انتصار عن مشاركتها بجزء ثاني من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وحلت "انتصار" ضيفة على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش ويعرض على قناة "الشرق للأخبار" وتحدثت خلاله عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وأسرار وكواليس عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن إنتاج جزء ثاني لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" قالت: "هنعمل جزء ثاني من أعلى نسبة مشاهدة في رمضان القادم وبنفس الممثلين".

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقة، حول شيماء وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بتطبيق تيك توك، يتعرضان للعديد من الأمور المشوقة، وشارك ببطولة المسلسل سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، تأليف سمر طاهر، فكرة وإخراج ياسمين احمد كامل.

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