تركي آل الشيخ يحتفل بتصدر "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تصدر فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات السينما المصرية بعد 9 أيام فقط من عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشر تركي إحصائية بأعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وأوضح خلالها تصدر فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في وقت قياسي مقارنة بفيلم "بيت الروبي" الذي ظل متصدرًا إيرادات السينما المصرية وحصد 130,877,450 مليون جنيه في 24 يوم من العرض بالسينمات.

وكشف تركي عن فوز "موسم الرياض" بجائزتين برونزية و 6 ترشيحات في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع وعلق: "يحقق موسم الرياض إنجاز استثنائي ويحصل على جائزتين برونزية و 6 ترشيحات في مهرجان كان ليونز الدولي، شهادة على التميز والإبداع السعودي في مجال التسويق والإعلان عالميًا".

ويواصل تركي الترويج لعدد من الفعاليات حيث أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، وسط مشاركة 30 فريق عالمي، وأكثر من 1500 محترف في عالم الألعاب".

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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