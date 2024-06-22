كارول سماحة تشعل حفل افتتاح مهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعلت الفنانة كارول سماحة حفل افتتاح مهرجان موازين الموسيقي الذي تقام فعالياته على المسرح الوطني محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 21-29 يونيو الجاري وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم.

وفور صعودها على المسرح، حرصت كارول سماحة على تحية الحضور وأعربت عن سعادتها قائلة: "مساء الخير على أحلى مهرجان وللمرة الرابعة هنا في مهرجان موازين" وسط ترحيب حار من المتواجدين.

وقدمت "كارول" باقة من أغانيها الشهيرة منها "غالي عليا، إتطلع فيي، اضحك يا قلبي، شكرًا، أقول أنساك" وسط تفاعل الجمهور الذي حرص على التواجد وحضور فعاليات حفل الافتتاح بعد توقف المهرجان لسنوات بسبب جائحة كورونا.

ويضم حفل الافتتاح عدد من الفقرات الغنائية لأبرز النجوم وهم دي دي بي، موكي، لطيفة رأفت، أنغام، وكايلي مينوج.

كما كشفت إدارة المهرجان عن مشاركة عدد من النجوم الأجانب على رأسهم المغنية العالمية نيكي ميناج والتي تشارك بفعاليات المهرجان لأول مرة هذا العام.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

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