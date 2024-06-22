هيدي كرم جريئة و ريم سامي مع زوجها .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي بصحبة زوجها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام عقب انتهاء شهر العسل.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، إطلالة أنيقة عبر ستوري حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية "جيبة قصيرة".

نيرمين ماهر

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة جديدة لها على طريقة السيلفي عبر حسابها على "انستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة صديقاتها.

إسراء عبد الفتاح

ظهرت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها أمام البحر.

طارق العريان

نشر المخرج طارق العريان صورة أرشيفية له من فترة شبابه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "قبل دخولي مجال الإخراج".

إيمي سمير غانم

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن استضافتها ببرنامج "الليلة دوب" تقديم زوجها الفنان حسن الرداد، ونشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها مع الرداد.

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيه وجمهوره.

جورج وسوف

كشف الفنان جورج وسوف عن تقديم عمل فني جديد، ونشر صورة له بأحد الاستوديوهات عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "قريبًا".