شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ82 لميلاد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، الذكرى الـ82 لميلاد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، إذ أنه من مواليد 22 يونيو عام 1942، كما أنها الذكرى الأولى له بعد رحيله عن عالمنا في ديسمبر الماضي إثر تعرضه لحادث سير.

ولد أشرف عبد الغفور في مدينة المحلة الكبرى بالغربية، وكان المسرح أولى محطاته الفنية عام 1962 بمشاركته في مسرحية جلفدان هانم، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية، بينما حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963.

قدم عبد الغفور خلال مشواره الفني ما يقرب من 300 عمل فنى ما بين المسرح والسينما والدراما، لكنه اشتهر أكثر بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية منهم: مسلسل الإمام مالك، مسلسل عمر بن عبد العزيز، مسلسل وداعًا قرطبة، مسلسل الليث بن سعد، مسلسل القضاء في الإسلام، مسلسل هارون الرشيد، إلي جانب تقديمه الأداء الصوتي لعدد من الكتب ضمن سلسلة "الكتاب المسموع"،

كما تولى عبد الغفور منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015، ومن أبرز أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى".



الفنان الراحل أشرف عبد الغفور