شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العرائس يقدم حفلين غنائيين لـ أم كلثوم على ساقية الصاوى 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 11 يوليو المقبل، حيث ستقدم أغنية "دارت الأيام وبعيد عنك"، وذلك فى حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبة فرقة العرائس.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.



تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.