شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: زمايلى جاملونى فى عصابة الماكس كضيوف شرف ولا تشغلنى المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم أحمد فهمي خلال تصريحاته لليوم السابع أنه لا يشغله المنافسة، خاصة أنه دائماً يطرح أفلامه في عيد الأضحى، ويعتبر موسم لكل الأفلام ويستطيع أن يحقق نجاحا، وكل الأفلام التي طرحت كبيرة لنجوم كبيرة وتمنى لهم جميعا النجاح.

وعن ضيوف الشرف في فيلمه عصابة الماكس قال: زمايلي جاملوني كضيوف شرف في الفيلم، وأنا أكثر شخص ظهرت كضيف شرف في الأفلام وذلك لأنني أجدها فرصة جيدة لتقديم شخصيات مختلفة.

‎عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.