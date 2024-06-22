شكرا لقرائتكم خبر عن حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى يوم 29 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة المولوية المصرية حفلة صوفية بقاعة النهر فى ساقية الصاوى، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بقيادة منشدها عامر التونى، وتضمن الحفل مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات.

وتعد فرقة المولوية المصرية من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية "، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".

يذكر أن المولوية فن فلكلورى نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.