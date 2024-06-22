شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دورى نانسى صلاح فى جبل الحريم وولاد المحظوظة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفنانة نانسى صلاح من تصوير فيلمين جديدين قبل إجازة عيد الأضحى 2024، الفيلم الأول هو جبل الحريم والذى تجسد فى أحداثه شخصية سميرة وهو بنت منطوية وأُجبرت على العديد من الأمور التى جعلتها تتجه فى مسار آخر بحياتها وتدمر مستقبلها.

فيلم جبل الحريم يعتمد على البطولة النسائية حيث إن كل بطلاته من النساء، وتضم القائمة: وفاء عامر، نانسى صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، وأميرة العايدي، ندا بهجت، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف فتحى الجندى وإخراج حسام سلام.

ثانى الأفلام التى تشارك فيها نانسى صلاح وانتهت من تصويرها هو ولاد المحظوظة والذى تجسد خلاله شخصية تيك توكر شعبية، والفيلم بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل،وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى.

يذكر أن الفنانة نانسى صلاح شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ 100 راجل" بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني، نانسي صلاح، سما إبراهيم، أحمد صيام، هالة فاخر، محمد رضوان، محمد عبد العظيم، إبراهيم السمان، زينة منصور، مصطفى منصور، إيمان يوسف، شيماء يونس، محسن منصور، حسناء سيف الدين، حسن عيد، وتأليف محمود حمدان وإخراج ابرام نشأت.

وسبق وشاركت نانسى صلاح فى مسلسل حدوتة منسية الذى عرض قبل شهر رمضان الماضي، وهو بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.