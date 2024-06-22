شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الفلسطينى بيدرو والنقيب يشارك فى مهرجان المسرح الحر والان مع تفاصيل الخبر

يشارك العرض الفلسطيني بيدرو والنقيب فى فعاليات الدورة 19 من مهرجان المسرح الحر بالأردن، الذى تقام فعالياته خلال الفترة من 29 يونيو حتي 4 يوليو، على مسرح المركز الثقافى الملكى بعمان بالأردن، العرض يدور حول رجلان كل واحد منهما يتمتع بنقاط ضعف ونقاط قوة.

المسافة الفاصلة بين الأول والثاني، هي أوّلاً وقبل كل شيء أيديولوجية، وهناك ربما يكمن المفتاح لفوارق أخرى تشمل الأخلاق والنفس والحساسية أمام الألم الإنساني والمسار المعقد الذي يتوسط الشجاعة والجبن والقدرة على التضحية، قليلة كانت أم كثيرة، والمقارنة بين الخيانة والوفاء.

بيدرو والنقيب بطولة رائد الشيوخي، محمد الطيطي، تنفيذ تقني همام عمرو، ادارة انتاج محمد عيسي، والعرض عن نص الكاتب الاوروغواياني ماريو بينيديتي، تصميم واخراج إيهاب زاهدة.

يذكر أن عرض بيدرو والنقيب شارك في الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح ( مسرح بلا إنتاج) وحصل العرض علي عدد جوائز أبرزها أفضل عرض مسرحي.