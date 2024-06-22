شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم أمطرت السماء رماداً" على مسرح نهاد صليحة 29 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فريق مسرح هندسة القاهرة العرض المسرحى يوم أمطرت السماء رماداً المأخوذ عن النص المسرحى كلهم أبنائى لآرثر ميلر وإخراج مهند أسامة، على مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون يوم السبت الموافق 29 يونيو، وذلك ضمن الأنشطة الفنية الذى يقدمها المسرح فى شهر يونيو بقيادة الفنان محمود فؤاد صدقى.

يوم أمطرت السماء يناقش فكرة تقبل الإنسان لذاته رغم ما اقترفه من أخطاء قد لا يدرك عواقبها إلا بعد فوات الآوان، ولكن يظل السؤال؛ هل المخطئ يحيا حرا أم يتذوق عذابا أشد قسوة من عقاب القانون حيث يسيطر عليه شعور مميت بالذنب ويحيا بألم ضميره في سجنه القاسي داخل عقله الباطن، فلا يستطيع البوح بسره ولا يمكنه إنقاذ نفسه من آلام عواقبه.

العرض إخراج مهند أسامة وإعداد مسرحي علي مطر ومهند أسامة، وتصميم ديكور وملابس هبة الكومي وتصميم إضاءة محمود جراتسي، وإعداد موسيقى إسلام علي، ودراما حركية محمد خليفة، ومكياج رنا محمد.