عبدالله السدحان|قبل يد ماريا البحراوي وزوجته تعاتبه في المصعد

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الممثل السعودي عبدالله السدحان بطل سلسلة “طاش ما طاش” ، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تداول فيديو له برفقك زوجته داخل مصعد.

عبدالله السدحان برفقة زوجته في المصعد

قالت زوجة السدحان خلال مقطع فيديو : “عبدالله، من يلبسك، من يدلعك، من يهاوشك، من يعصب عليك من يقول قم نم قم ألبس قم كل”، ليرد الأخير” أبي الفكة”٠

وتابعت زوجة الممثل السعودي :"أمانة تشتاق لي ولا لا"٠

قال السدحان:" أنا بروح يوم وأرجع.. يا خيتي أزعجتي أمي"٠

وأضافت الزوجة:"قُل لي كلمة حلوة".

ورد السدحان قائلا:"يا مرحبتين وأهلا وسهلا"٠

ردت زوجته:"لا.. قُل بشتاق لك، أي شيء في الحياة، يا أخي اكذب"٠

ليرد قائلًا:"أزعجتيني"٠

عبدالله السدحان برفقة زوجته في المصعد

عبدالله السدحان يقبل يد ماريا البحراوي

وفي سياًق آخر، فاجأ الفنان عبدالله السدحان الممثلة "ماريا البحراوي" وقام بتقبيل يدها أثناء التقاط الصور في العرض الأول لـ" ⁧‫فيلم نورة‬⁩".

وأظهر الفيديو، السدحان يقف بجانب زوجته لالتقاط الصور في العرض الخاص للفيلم.

وفي اللقطات التالية من الفيديو صافح السدحان الفنانة ماريا البحراوي وأثناء ذلك قام بتقبيل يدها ثم وقفت لالتقاط الصور.

عبدالله السدحان يقبل يد ماريا البحراوي

من هو عبدالله السدحان

عبد الله السدحان ممثل ومنتج سعودي، يعتبر من أشهر وأبرز نجوم التمثيل والكوميديا في السعودية والخليج، وصاحب مسيرة فنية طويلة، وكون ثنائي مع الممثل ناصر القصبي لفترة طويلة على الشاشة.

نشأة عبد الله السدحان

تخرج عبد الله السدحان من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وانضم إلى الوسط الفني عام 1974 بعد أن اكتشفه المخرج سعد الفريح عندما كان يخرج حفلا لنادي الهلال حيث تواجد السدحان ضمن الجماهير فقدم له بطاقة دعوة للعمل بالتلفزيون.

وجاءت بداية مشواره الفني الحقيقي عام 1981 من خلال مسرح الجامعة مع الراحل بكر الشدي وناصر القصبي، عرف في بداياته بحرصه على تجسيد شخصيات عديدة من أبرزها الرجل المسن "أبو مساعد"، ومن أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل "طاش ما طاش"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية، وكان أول مسلسلٍ شارك به هو مسلسل "أيام لا تنسى" عام 1974، وفي عام 1982 شارك في مسلسل "شهر الخير" إلى جانب كل من عبد العزيز المبدل وعلي المدفع.

شارك في بدايته بأعمال كوميدية كثيرة، وكون ثنائي مع الممثل ناصر القصبي وإنشاء مؤسسة الهدف للإنتاج الفني، وعملا لسنوات طويلة في المسلسل الكوميدي الأشهر "طاش ما طاش"، والذي استمر عرضه على مدار ثمانية عشر عامًا في التليفزيون السعودي، قبل أن ينفصلا فنياً بعد ذلك.

مسيرته الفنية

وانطلق عبد الله السدحان في مسيرته الكوميدية وتجربته الأبرز عام 1993 بالموسم الأول من مسلسل "طاش ما طاش" والذي كان من بطولته إلى جانب ناصر القصبي وأدى كل منهما ادواراً متعددة في كل موسم وكان آخر موسم له في عام2011.

وبجانب سلسلة "طاش ما طاش"، قدم عبد الله السدحان عشرات الأعمال المميزة في الدراما ومنها:" أبيض وأسود 2005، كلنا عيال قرية 2008، جاري يا حمودة 2009، طالع نازل 2012 ، طيش عيال 2012، هذا حنا 2013، منا وفينا 2015 وغيرها"، وقدم في السنوات الأخيرة قدم السدحان عدة أعمال مميزة مثل مسلسل "بدون فلتر" في 2018 و2019، ومسلسل "الديك الأزرق" في 2021، ومسلسل "أربعيني في العشرين" في 2022 وغيرها.

وقدم عبد الله السدحان عدة مسرحيات شهيرة في مسيرته ومنها:" ثلاثة النكد 1981، عويس التاسع عشر 1984، للسعوديين فقط 1985، عويس التاسع عشر 1984، للسعوديين فقط 1985 و"الثمن" 2020" وغيرها.

تم تصنيف عبد الله السدحان ضمن أفضل 43 شخصية مؤثرة في العالم العربي من قبل مجلة نيوزويك، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني الأول الذي أقيم في القاهرة عن سهرة "إعلان براءة"، وجائزة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل "طاش 16" كفضل مسلسل كوميدي وغيرها من الجوائز.

أبناء عبدالله السدحان

الفنان السعودي عبدالله السدحان له من زوجته حصة الثنيان 7 أبناء من الذكور وابنة واحدة، وهم تركي ووليد ومحمد ونواف وراكان وريان وعبدالرحمن وندى.