شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة أجنبية مع أحمد عز وخطيبة أحمد داود.. جديد جيهان الشماشرجى فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

تتواجد الفنانة جيهان الشماشرجى بقوة في السينما خلال الفترة الحالية، حيث تُشارك في بطولة فيلم فرقة الموت بطولة الفنان أحمد عز، المقرر استئناف مشاهده الأخيرة خلال الأسابيع المقبلة، وتجسد خلال أحداثه شخصية "سيلينا" وهي فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز وتخوض معه رحلة القبض على خُط الصعيد.

فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، منة شلبى، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد.

كما انتهت جيهان الشماشيرجي مؤخراً من تصوير فيلم الهوى سلطان المرشح للعرض في موسم الصيف، وتجسد فيه شخصية خطيبة أحمد داود، والفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت حول علاقات الحب بين الأصدقاء.

وشاركت جيهان الشماشرجي في بطولة فيلمين تم عرضهما في شهر يناير الماضى الأول فيلم "رحلة 404" مع الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة والذي عُرض يوم 24 يناير الماضي، ثم شاركت في فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذي عُرض آخر يناير الماضي، وقُدم الفيلم بمعالجة فنية جديدة ومُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس.

وفى سياق آخر، قاربت جيهان الشماشيرجي على الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" مع الفنان ياسر جلال، الذي تم عرض الجزء الأول منه في 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضي، كما تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "السراب" من 10 حلقة وبطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هانى عادل، أحمد مجدى وإخراج أحمد خالد.