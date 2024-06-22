شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: فيلم عصابة الماكس نوعية مختلفة وأقرب عمل له ورقة شفرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم أحمد فهمى خلال تصريحاته لـ الخليج 365: فيلم عصابة الماكس جديد على وكنت أبحث دائماً على هذه النوعية من الأفلام، وكان أقرب فيلم له ورقة شفرة الذى قدمته فى بدايتى، لكن في عصابة الماكس كان أكبر نوعاً ما، وفريق عمل الفيلم تشرفت أنى عملت معه وهم من أكثر الناس التي سعدت بالعمل معهم.

‎فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.