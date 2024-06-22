شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز يحصد 147 مليون جنيه خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية ، الخميس، إيرادات 14 مليونا و71 ألفا و53 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 10 أيام عرض بالسينمات المختلفة 147 مليونا و56 ألفا و295 جنيها، محتلا المركز الأول فى قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.