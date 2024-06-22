ثقافة روض الفرج يشهد عرض "كيبوتس" لفرقة الزقازيق بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

ياسر رشاد - القاهرة -

قدمت فرقة قصر ثقافة الزقازيق، الجمعة، عرض "كيبوتس"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض محاكاة تاريخية لنشأة الكيبوتس في الأراضي المحتلة، وتدور أحداثه داخل أحد الكيبوتسات عام 1945، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، للتعريف بدور الصهيونية العالمية في صناعة كذبة المحارق النازية لليهود والتي عرفت باسم "الهولوكوست"، وكيف ساهم رواجها في نشأة كيان محتل بتوافق عالمي.

أوضح المخرج محمود الرفاعي أن العرض يتناول فكرة استغلال اليهود لمحرقة "هتلر" بنشر الأكاذيب والشائعات، وفكرة استقطابهم للأرض بأنها أرض الميعاد، وذلك من خلال رؤية إخراجية توضح تأثير ذلك على العرب، الأمر الذي أدى إلى تغلغل اليهود وانتشارهم بشكل كبير، مشيرا إلى أن تم التعبير عن ذلك أيضا من خلال الاستعانة بديكور يعكس دلالات وحالات مختلفة.

"كيبوتس" تأليف أحمد سمير، أشعار محمد سلام، موسيقى وألحان محمد زلطة، ماكياج آلاء عبد المعطي، ملابس حسام عبد الحميد، تنفيذ ديكور منة محمد، مصطفى ديشة، محمد أسامة، تصميم إضاءة حسين علي، تنفيذ إضاءة عبد الله أحمد، إبراهيم قاسم، ومحمد دراز، مساعدين إخراج مريم عمر، محمد أصيل، بلال طارق، ومحمد المنسي، مخرج منفذ محمد عبد الجواد، وأدهم علاء الدين.

أداء تمثيلي محمود الصعيدي، عبد الرحمن شلبي، محمد السادات، سلمى المنسي، ندى الفيومي، طارق الشحات، هدى أسامة، هايدي السيد، شهاب حسين، محمود عثمان، آلاء فتحي، مروان أباظة، أحمد عبد الحميد، أيلول عماد، زياد عربي، محمد أصيل، محمد خالد، زمزم سمير، يوسف خيري، فوزى محمد، فرح عماد، ياسمين الدمرداش، محمد الجندي، وطارق صبري.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان،

وتختتم فعالياته 29 يونيو الحالي.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم السبت في السابعة مساءً العرض المسرحي "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، عن رائعة سوفوكليس، وترجمة طه حسين، إعداد وإخراج خالد العيسوي.

وتقدم فرقة الإسماعيلية العرض المسرحي "ابن الإيه" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، عن رواية "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز، إعداد سامح عثمان، وإخراج أحمد كمال.