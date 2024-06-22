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قومية الشرقية تعرض ملحمة السراب بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

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ياسر رشاد - القاهرة - استكمالا لفعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 46 شهد مسرح السامر بالعجوزة مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي ملحمة السراب لفرقة الشرقية القومية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وقام بتنظيم العرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

أحداث العرض

تدور أحداث ملحمة السراب في إحدى القرى، "عبود" رجل غني من أبناء هذه القرية، يهاجر عن وطنه، ويشقى كثيرا من أجل تكوين ثروة ضخمة في الغرب، ولا يعرف قريته هذه إلا بزيارات سنوية، يتزوج فيها عددا من صبايا القرية ثم يطلقهن فيحتقره أهل القرية، فيصل هذا لعلمه، إلا أنه يسأم من حياته هذه، ويطمح في التغيير.

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يقترح خادمه الشيطاني تغييرا من نوع آخر، أن يعود للقرية، بمال وفير، فينشئ منتجعات سياحية ومحلات، ويشتري الأرض بعشرة أضعاف ثمنها، ويحدث تأثيرا كبيرا في القرية، فنرى في الفصول الثلاثة للمسرحية: القرية قبل الثروة، والقرية أثناء الثروة، والقرية بعد الثروة، وتستمر الأحداث في صراع بين الخير والشر ولكن على عكس المعتاد ينتصر الشر المتمثل في الغزو الفكري والثقافي الذي يجلبه "عبود الغاوي" وخادمه من رحلتهم في الغرب والذي يقضي على الأصالة والعادات والتقاليد والقيم الراسخة في المجتمع القروي.

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ملحمة السراب قصة الكاتب السوري سعد الله ونوس، إعداد عمر النادي، إخراج محمود عمران، موسيقى وألحان محمد البرماوي، هندسة صوتية وتوزيع أغاني مينا منجي، ديكور محمد موسي، استعراضات وليد المصري، أشعار وتصحيح لغوي هشام هديب، تصميم وتنفيذ إضاءة حسين علي، عبد الله أحمد، مخرج منفذ محمد أباظة، أحمد شبانة.

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ملحمة السراب بطولة حسام قنديل، محمود جمال، رنا خالد سهر عثمان، سما هلال، رولا خالد، لمياء عبد الله، صلاح أحمد، محمد سلامة، ماركو فؤاد، كيرلس عادل، عمر سمير، زياد ياسر، أحمد عبد الجبار، أنس عساف، محمد وليد، محمد الجندي، فرح يوسف.

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وعبر محمود عمران مخرج العرض المسرحي ملحمة السراب عن سعادته بهذه التجربة مع فناني محافظة الشرقية، موضحا أن النص يشهد تنوعا في الأدوار التي تستوعب قوام وطاقات الفرقة ويعبر عن واقع نعيشه في مجتمعاتنا ومحاولات الغرب المستمرة لتغيير وطمس هويتنا الثقافية بشتى الطرق.

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شهد عرض ملحمة السراب حضور أعضاء حضور لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، وبحضور د. سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، المخرج والفنان د. حسن خليل، والفنان محمد الفرماوي.

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المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، وتختتم فعالياته 29 يونيو الحالي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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