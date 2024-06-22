إلكترا وابن الإيه اليوم بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية مجانًا

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم السبت، العرض المسرحي "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، إعداد وإخراج خالد العيسوي، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

العرض مأخوذ عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، وتدور أحداثه حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة.

وفي التاسعة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "ابن الإيه" لفرقة الإسماعيلية المسرحية، إعداد سامح عثمان، وإخراج أحمد كمال.

العرض عن رواية "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز، ويأتي كمحاولة لتوضيح معاناة الأطفال المهمشين الذين يزدريهم المجتمع، من خلال طرح قصة "جابر" الذي نشأ بملجأ للأطفال، ويواجه الكثير من الصعوبات عقب خروجه، وحياة لم يعرفها من قبل!

كيبوتس

وقدمت فرقة قصر ثقافة الزقازيق أمس الجمعة، عرض "كيبوتس"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية .

والعرض محاكاة تاريخية لنشأة الكيبوتس في الأراضي المحتلة، وتدور أحداثه داخل أحد الكيبوتسات عام 1945، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، للتعريف بدور الصهيونية العالمية في صناعة كذبة المحارق النازية لليهود والتي عرفت باسم "الهولوكوست"، وكيف ساهم رواجها في نشأة كيان محتل بتوافق عالمي.

وأوضح المخرج محمود الرفاعي أن العرض يتناول فكرة استغلال اليهود لمحرقة "هتلر" بنشر الأكاذيب والشائعات، وفكرة استقطابهم للأرض بأنها أرض الميعاد، وذلك من خلال رؤية إخراجية توضح تأثير ذلك على العرب، الأمر الذي أدى إلى تغلغل اليهود وانتشارهم بشكل كبير، مشيرا إلى أن تم التعبير عن ذلك أيضا من خلال الاستعانة بديكور يعكس دلالات وحالات مختلفة.

"كيبوتس" تأليف أحمد سمير، أشعار محمد سلام، موسيقى وألحان محمد زلطة، ماكياج آلاء عبد المعطي، ملابس حسام عبد الحميد، تنفيذ ديكور منة محمد، مصطفى ديشة، محمد أسامة، تصميم إضاءة حسين علي، تنفيذ إضاءة عبد الله أحمد، إبراهيم قاسم، ومحمد دراز، مساعدين إخراج مريم عمر، محمد أصيل، بلال طارق، ومحمد المنسي، مخرج منفذ محمد عبد الجواد، وأدهم علاء الدين.

أداء تمثيلي محمود الصعيدي، عبد الرحمن شلبي، محمد السادات، سلمى المنسي، ندى الفيومي، طارق الشحات، هدى أسامة، هايدي السيد، شهاب حسين، محمود عثمان، آلاء فتحي، مروان أباظة، أحمد عبد الحميد، أيلول عماد، زياد عربي، محمد أصيل، محمد خالد، زمزم سمير، يوسف خيري، فوزى محمد، فرح عماد، ياسمين الدمرداش، محمد الجندي، وطارق صبري.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.