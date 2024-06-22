محمد عادل إمام يرد على تصريحات طارق الشناوي عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد النجم محمد عادل إمام، على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي الأخيرة عنه.

وأعاد إمام، نشر تصريحات طارق الشناوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الأستاذ طارق بقاله فترة.. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت".

وأضاف إمام: "على العموم كلامك أسعدني جداً و بقيت بحب رأيك مش عارف ليه؟".

وكان طارق الشناوي، قال في تصريحات صحفية له عن محمد إمام: "يتقدم بخطوات واثقة للمقدمة بملامح خاصة في التعبير، وما تراه على الشاشة من عادل إمام يدخل تحت إطار الجينات الوراثية التي لا يمكن تجاوزها، ولكننا هذه المرة نرى فقط النجم محمد إمام الذي يصنع لنفسه طريقا خاصا".

يذكر أن، محمد إمام يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "اللعب مع العيال" ويشاركه البطولة أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.