فيديو يرصد لحظة حمل بلقيس على الأعناق في المغرب قبل حفلها بمهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس، عن استقبال حافل من قبل إدارة مهرجان موازين في المغرب استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي اليوم السبت.

ونشرت "بلقيس"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي تحمل على الأعناق، وعلقت: "أهل الكرم والعز أهلي في المغرب، استقبال مفرح ومبهج وبدينا تحضيرات حفلي في موازين يوم 23 ان شاء الله".

وطرحت بلقيس مؤخرًا أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "طاوعك قلبك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وأعلن مهرجان موازين في دورته الـ 19 هذا العام والتي تقام في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 21 - 29 يونيو الجاري عن مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء حول العالم وهم الفنان أحمد سعد، الفنان مروان خوري، الفنانة جنات، الفنانة هيفاء وهبي، الفنان آدم، المغنية العالمية كاميلا كابيو، المنتج الموسيقي مترو بومين، الفنان رامي عياش، الفنان محمد رمضان، الفنانة بلقيس، الفنانة سميرة سعيد، الفنانة أنغام، الفنانة كارول سماحة، الفنانة نجوى كرم وآخرون.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

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