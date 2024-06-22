بعد حفلها بمهرجان "موازين" .. أنغام توجه رسالة لـ سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة أنغام، رسالة للفنانة سميرة سعيد بعد اهدائها "بوكيه ورد" لها عقب حفلها بمهرجان "موازين".

ونشرت أنغام، صورة لـ "بوكيه الورد"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "صديقتي وحبيبتي الراقية الجميلة الكبيرة سميرة سعيد، ألف شكر".

وأحيت أنغام، مساء أمس الجمعة، حفل افتتاح مهرجان موازين بالمملكة المغربية.

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، والذي تأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا، كل سنة بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي.