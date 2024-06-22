أول تعليق من أنغام بعد حفلها بمهرجان "موازين" بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة أنغام، على حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الجمعة بمهرجان "موازين" بالمغرب.

ونشرت أنغام، صورة لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".

وقدمت "أنغام" بالحفل مجموعة متميزة من أجمل أغنانيها وسط تفاعل الجمهور مع أغانيها.

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، والذي تأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي.