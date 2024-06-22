أنغام ترتدي العلم المغربي في حفلها بمهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت المطربة أنغام، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا على مسرح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت "أنغام" صورا ومقاطع فيديو من حفلها بالمغرب يرصد حضور وتواجد وتفاعل الجمهور بحفلها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت في إحدى الصور مرتدية العلم المغربي.

وفي أول تعليق لـ أنغام بعد الحفل، كتبت عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".

وقدمت "أنغام" بالحفل مجموعة متميزة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور المغربي.

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، والذي تأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي.