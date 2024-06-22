ماذا قال عن أسرتها؟.. تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقب إحيائه أمس الجمعة 21 يونيو حفلا في دبي، بعد اعتذار الفنانة شيرين عبدالوهاب، حرص المطرب تامر عاشور على توجيه رسالة للجمهور بشأن أزمتها الأخيرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X.

وكتب عاشور: "كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبدالوهاب.. إن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها.. أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها".

وتابع "أهل شيرين مظهروش في حياتها أخر سنتين تلاتة، أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان، كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل.. يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها (انت بمن حولك) لو اللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة".

وعاد تامر للحديث عن أسرة شيرين، قائلا "أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي، ولا كلمأ من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة، أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان قوي.. بالعقل".

جدير بالذكر أن النجمة شيرين عبدالوهاب كان من المقرر أن تحيي حفلا في دبي، برفقة المطرب حسين الجسمي يوم 21 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، قبل أن يتم الإعلان عن اعتذارها بسبب سفرها في رحلة استشفائية، ليحيي الحفل تامر عاشور والجسمي.