محمد إمام يوجه رسالة للمخرج شريف عرفة: "استمتعت واتشرفت بالشغل معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك النجم محمد إمام، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا تجمعه بالمخرج الكبير شريف عرفة، من كواليس تصوير فيلمهما "اللعب مع العيال" المعروض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وعلق إمام "مع الأستاذ.. اللي كان نفسي أمثل معاه لو حتى مشهد.. اتشرفت بالشغل معاك واستمتعت بكل لحظة جنبك.. المخرج الكبير شريف عرفة".

اللعب مع العيال تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، ونجح الفيلم منذ طرحه في الحفاظ على بقائه في المركز الثاني بقائمة إيرادات شباك التذاكر.