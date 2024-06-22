شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على حسام حبيب بعد تسجيله الصوتي الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هدّد محمد شقيق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، طليقها ومواطنها المغنّي والملحن حسام حبيب، باللجوء إلى القانون لمقاضاته.

وكتب محمد عبد الوهاب في منشور عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “أولاً، سيتم اللجوء الى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب والتي تنال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتي”.

وأضاف: “ثانياً، صاحب التسجيل الصوتي، أياً كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة. ثالثاً، من دون الخوض في تفاصيل، كل الاتهامات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها في ساحات القضاء، وثبُت بما لا يدع مجالاً للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها، سواء في ما يخص حياتها الشخصية أو العملية”.

واختتم بالقول: “رابعاً، نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتي أو اعادة نشره حفاظاً على سمعة مَن شملهم التسجيل ولتجنّب المساءلة القانونية”.

وجاء وعيد محمد عبد الوهاب عقب تسريب تسجيل صوتي لحسام حبيب يتحدث فيه عن أزمة مع طليقته شيرين وعائلتها، وبالتحديد شقيقها، متهماً إياه بالحصول على توكيلات قانونية منها من دون علمها، مما تسبّب بعدم قدرتها على تقديم الأعمال الفنية وإحياء الحفلات.