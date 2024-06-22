بعد تقارير انفصاله عن جينيفر لوبيز.. بن أفليك يخرج أخيراً عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخيراً تحدث بن أفليك علناً عن زواجه من جينيفر لوبيز، بعد تقارير إعلامية عديدة أفادت بتدهور الثنائي وأن “رحلة شهر العسل بينهما قد انتهت”.

وحلّ النجم الأميركي البالغ من العمر 51 عاماً ضيف برنامج Hart to Heart من تقديم مواطنه الممثل الكوميدي كيفن هارت، حيث تطرّق الحوار بالدرجة الأولى إلى أسلوب أفليك بالتكيف مع الأضواء بسبب “جاي لو” JLO.

وقال أفليك للمضيف: “هي مشهورة جدًا، الناس يحبونها، وهي تمثل حقًا شيئًا مهمًا للناس، بالنسبة لي، حين نذهب إلى مكان ما، الناس يقولون مرحبًا، يعجبني فيلمك، ثم يهتفون: آه! إنها جينيفر لوبيز صرخ. إنه لأمر مدهش، هل تعرف ما أعنيه؟”.

واستذكر أفليك أيضًا مثالًا آخر على شهرة لوبيز الشديدة، خلال رحلة عائلية إلى “تايمز سكوير” في مدينة نيويورك مع أطفالهم.

ويتقاسم أفليك فيوليت (18 عاماً) وسيرافينا (15 عاماً) وصامويل (12 عاماً) مع زوجته السابقة جينيفر غارنر، بينما تشارك لوبيز التوأم ماكس وإيمي (16 عاماً) مع زوجها السابق مارك أنتوني.

وتابع أفليك: “خرجنا من السيارة، وكنا ذاهبين إلى مسرحية، مع جميع الأطفال، وكان الأمر أشبه بالموز”.

وأوضح: “كانت هناك سيدة، كانت تدخن الحشيش، وترتدي بدلة أرجوانية ضيقة بالكامل، وبدأت في الجري لتتصور مع جينيفر”.

وأشار أفليك أيضاً إلى تعبيرات وجهه المتجهمة، مؤكداً أنه يظهر أحيانًا محبطًا في الصور لأنه “خجول بعض الشيء”.

وأردف:”أنا لا أحب الكثير من الاهتمام. لهذا السبب يراني الناس ويقولون: لماذا هذا الرجل غاضب دائمًا؟ لأن أحدهم كان يلصق كاميرته في وجهي”.