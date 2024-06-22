جمهورها في حالة صدمة.. إصابة روجينا بحروق مرعبة في الوجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، صورة لها كشفت من خلالها عن إصابتها بحرق في وجهها بعد تعرّضها الطويل للشمس خلال قضائها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت روجينا في الصورة وقد التهب وجهها، وعلّقت عليها قائلةً: “الحمد لله والشكر لله اتحرقت في العيد من الشمس وأنا بقضي إجازة العيد مع الدكتور”.

يُذكر أن روجينا شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “سر إلهي” الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، حول”نصرة”، وتجسّدها روجينا، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص بها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها، وتبدأ في الانتقام خلال الحلقات.

ويضم مسلسل “سر إلهي”، بجانب روجينا، عدداً من الفنانين، بينهم: أحمد بدير، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، رشا مهدي، يوسف الأسدي، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وفي سياق آخر، كرّم “مركز راشد لأصحاب الهمم”، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، وشقيقته الفنانة القديرة ماجدة زكي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، ولذلك لحرصهم الشديد على دعم المركز منذ تأسيسه قبل 30 عاماً.