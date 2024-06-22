إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد في “الليلة دوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” حلولها ضيفة في حلقة الأربعاء المقبل من برنامج “الليلة دوب”، الذي يقدمه زوجها الفنان حسن الرداد عبر قناة MBC.

ونشرت إيمي صورا من كواليس البرنامج، الذي يستضيف في هذه الحلقة الفنانين هشام ماجد ومعتصم النهار ونور علي.

يُذكر أن برنامج “الليلة دوب” انطلق في نيسان (إبريل) الماضي، وينتمي لنوعية البرامج الترفيهية، ويضم مجموعة من التحديات المتنوعة بين النجوم، ومنها مسابقات غنائية وألعاب مختلفة، ويعرض الساعة العاشرة مساء الأربعاء على قناة MBC.

يُذكر أن حسن الرداد كشف مؤخرًا عن تعاونه مع إيمي سمير غانم في فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد تعاونهما في مسرحية “التليفزيون”، التي قدماها ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما ظهرت إيمي سمير غانم كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو” من بطولة حسن الرداد، ضمن تحضيراتها للعودة إلى الساحة الفنية بقوة.

وكان آخر أعمال إيمى التلفزيونية مسلسل “سوبر ميرو”، الذى عرض فى رمضان 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الراحل سمير غانم، حمدي المرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوي.