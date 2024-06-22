أحمد سعد يثير الجدل بفيديو جديد.. شاهدوا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد سعد، جدلاً جديداً بعد فيديو الاستحمام، حيث نشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، مقطع فيديو ضم صورًا له من داخل صالة الألعاب الرياضية، زهو يؤدي تمرينات شاقة، ووضع أغنيته عاش بطل خلفية للفيديو.

وكتب سعد معلقاً على الصور قائلا: “والله برافو عليا.. أنا فخور بيا”، لتبدأ التعليقات الطريفة من الجمهور رابطين بين فيديو الاستحمام وفيديو الجيم.

وكان أحمد سعد قد كشف خلال حواره في برنامج Sold Out من تقديم الإعلامي محمود سعد، عن أسباب تطليقه لزوجته الرابعة علياء بسيوني، مؤكداً أنها كانت من أهم الدوافع بل والمحرك الرئيس لنجاحه خلال الفترة الماضية.

وقال: “علياء حتى الآن هي الزوجة الرابعة، بس أنا تمام كده لا أريد أن أتزوج مرة أخرى، علياء هي سبب كل التغيير في حياتي، والست هي المحرك الرئيسي للرجل، وأي رجل عظيم كانت المرأة هي الدافع له، وأي رجل فاشل المرأة هي التي جعلته فاشلًا، وهذا من واقع تجربتي في الحياة… أنا فاتح مكتب تجارب”.

وتابع: “علياء ست لا تكلّ ولا تملّ، هي لو شايفة إن هذا هو الصح ستقول لك لازم تعمله، والمرأة لديها قدرة مهولة في الزن، هي عندها هدف هتعمله يعني هتعمله، والقدرة دي لو تحولت لإيجابيات في الزن على الرجل، أنا في الأول لما كنت بسمع منها كنت بقولها أنا عارف أنا بعمل إيه سيبيني أقرر، هي عندها صبر مهول وموجود عند كل الستات، وساعات يكون استخدامه في النكد، أنا فيا حتة حلوة أني بعرف أختار الشخص اللي أسند عليه وأسلّم له دماغي، أنا شايف إن هو اللي بيقرر كل حاجة ولكن أنا اللي مقرر إن هو يقرر لي، وشوفت نتيجة نجاحنا مع بعض”.

وعن سبب تطليقه لعلياء بسيوني، قال أحمد سعد: “لكن اللي حصل بعد ده إن الشغل بدأ يأخذ من حياتنا الأسرية، وهي شخص مجتهد ومحترم جداً، وعملت أغنية “بعتذرلك” لابنتي والموضوع ده مكنش له علاقة أوي بالطلاق، بعتذرلها لأني مش معاها، قعدت مرة واثنتين وألف أجاهد على حياتنا الشخصية والأسرية، ولو أنا أناني كنت كمّلت، لأن أنا الوحيد المستفيد”.