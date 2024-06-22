جمهور رامي عياش في المغرب يرحبون به على طريقتهم الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - قبل أيام قليلة من لقاءه بجمهوره المغربي ضمن فعاليات مهرجان موازين، حرص جمهور النجم اللبناني رامي عياش في المغرب على الترحيب به على طريقتهم الخاصة.

وقام نادي معجبين رامي عياش في المغرب بوضع إعلان في الطرقات العامة ترحيباً به، وحمل الإعلان "رامي عياش نورت المغرب".

ويُحيِّ رامي عياش حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الجديدة للعام ٢٠٢٤ يوم الثامن والعشرين من يونيو الجاري على منصة النهضة.

مهرجان موازين

والفعاليات الغنائية لمهرجان موازين المغرب 2024، تضم عدد كبير من نجوم الغناء، وتبدأ فعاليات الدورة 19 للمهرجان بداية من الفترة 21 حتى 29 يونيو، ويستضيف أصوات غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.

ويقدم عياش حفله في المهرجان يوم 28 من يونيو القادم على منصة النهضة في العاصمة المغربية "الرباط"، وتم طرح التذاكر بشكل إلكتروني .

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامى عياش، أغنية بعنوان "ما بنساك" والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب"، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي خرجت بتوزيع موسيقى أوركسترا بمشاركة 44 عازف، لتخرج بشكل مميز جذب الكثيرون، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

وقرر النجم رامي عياش إعادة تقديم أغنية Sway باللغة العربية، بعد أن أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي الذي يتناسب مع الموسيقى العربية، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

كما طرح النجم رامي عياش، مؤخرا أغنية بعنوان "لمة الحبايب" على يوتيوب، وهي من كلمات محمد الرفاعي وألحان وتوزيع جان ماري رياشى، وشارك رامى فى تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، كما طرح أيضاً أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

سميرة سعيد

ووصلت الديفا سميرة سعيد إلى المملكة المغربية، للمشاركة في مهرجان موازين، حيث نفذت تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة 28 يونيو الجارى.

وطرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "كداب" وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.