هاني شنودة وفرقة المصريين يحتفلون مع جمهورهم بأوبرا الإسكندرية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا ضخمًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى، وبمشاركة الموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين .

ويقام الحفل مساء اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن خطط الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الموسيقى العالمى.

تفاصيل الحفل

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هاني شنودة إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية التى وضعها لفرقة المصريين منها "أنا بعشق البحر، مسألة السن، موسيقى فيلم لا عزاء للسيدات ومسلسل حالة خاصة" وغيرها.

ويجرى حاليًا الموسيقار هاني شنودة البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل رفقة فرقة المصريين أوركسترا وتريات، وذلك لخروج الاحتفالية الخاصة بعيد الموسيقى العالمي على أكمل وجه.

ويتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هانى شنودة إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية التى وضعها لفرقة المصريين منها " أنا بعشق البحر ، مسألة السن، موسيقى فيلم لا عزاء للسيدات و مسلسل حالة خاصة " وغيرها.

والموسيقار الكبير هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين عام 1977 والتى اكتشفت وساهمت فى نجومية العديد من كبار فناني مصر والوطن العربي، كما انتشرت أعمالها وحققت نجاحًا كبيرًا فى حقبة الثمانينيات .

ومن الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

يذكر أن عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة، وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية ينتظرها الجمهور كل عام.

وحصد الموسيقار الكبير هاني شنودة، جائزة التميز من حفل كأس إنرجي للدراما، عن موسيقي مسلسل حالة خاصة، وأعرب شنودة عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: "كنت فاكر إن الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين وأحضر العمل ده لأن إحنا فرقة كانت بتعمل أغاني بجد".