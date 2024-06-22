عرض "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل مسرحية "مش روميو وجوليت" للنجمان علي الحجار ورانيا فريد شوقي، تقديم عروضها على خشبة المسرح القومي، التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

اسعار تذاكر العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

ويقام العرض بشكل يومي، عدا الأربعاء إجازة، وتبلغ فئات أسعار التذاكر “60 -80 - 110 جنيه”، حيث يتم الحجز من شباك التذاكر في المسرح فقط، ولا يوجد حجز اون لاين.

افتتاح مسرحية مش روميو وجوليت

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "مش روميو وجوليت"، الاثنين الماضي، على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، بطولة للفنانين "علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد " .

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، ، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل .

آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي

يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "المداح 4 : أسطورة العودة"، التي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاح كبير.

يذكر أن مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث الجزء الرابع من أسطورة المداح، حول يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.