أحمد عز لـ"الخليج 365": "عايزين نبطل فكرة أنا الأول ومش بحب الكلام ده خالص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال النجم أحمد عز إن كل فنان يجتهد لتقديم أعمال تسعد الجمهور، وأنه لا يحب الكلام عن أن هذا الفيلم حصل على المركز الأول بينما حصل آخر على الترتيب الثاني وهكذا.

وأوضح في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365" على هامش العرض الخاص الذي أقيم لفيلمه ولاد رزق 3: "ليه بنتكلم عن الأفلام وإنها رقم واحد واتنين وأربعة، إحنا بنعمل أفلام ونفسنا كلنا الأفلام تبقى نمرة واحد، مش معنى كده إن إحنا أحسن والتاني أوحش أو العكس، صحيح كل واحد بيجتهد يعمل أفلام عشان يسعد الجمهور وعايزين نبطل فكرة أنا الأول والأوحد، مش بحب الكلام ده خالص".

وأضاف عز "عملت فيلم اجتهدت فيه وأتمنى يعجب الناس وأتمنى أنجح وسط زمايل ناجحين، مش أحسن من حد ولا حد أحسن، متربيناش على كده ومشفتش الكلام ده مع الأساتذة الكبار، أستاذ عادل إمام وأستاذ محمود عبدالعزيز وأستاذ أحمد زكي، مكنتش بسمعهم بيتكلموا في الكلام ده خالص، عمري ما سمعت أستاذ عمرو دياب بيقول أنا ومن بعدي، عايزين نبطل الكلام ده أرجوكم".

وتابع "الهدف تقديم أعمال تسعد الجمهور، وكوني أحصل على أعلى إيرادات لا يعني أنني أحسن من الناس أو مختلف، ربنا كرمني هذه السنة، وسيكرم غيري العام المُقبل، وكل ما أريد التأكيد عليه أنني سأجتهد فيما أقدم من عام لآخر، حتى تنال الأفلام إعجاب الجمهور".

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، آسر ياسين، كريم قاسم، أحمد الرافعي، علي صبحي، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي.