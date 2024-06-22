شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المذيعة إيمان مختار وصلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المذيعة إيمان مختار وفاة والدتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وعلقت قائلة: البقآء والدوام لله توفت الي رحمة الله أمي الحبيبة كريمة فتحي عبد السلام الطويل وصلاة الجنازه بعد صلاة العصر في مسجد مصطفى محمود اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





وأعلنت مؤخرا شبكة 9090 برئاسة عبد الفتاح مصطفى عن خريطتها الجديدة لعام 2024، وذلك عبر برنامج الراديو بيضحك الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والتى أكدت أن هناك مفاجآت جديدة خلال العام الجديد، مؤكدة أن الإذاعة تستمر في بث برنامج "كله بالأغنية يفك" من تقديم إيمان مختار يومى الخميس والجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء.

"كله بالأغنية يفك" برنامج تدور فكرته حول التنقل بين محطات الفنانين الشعبيين، وكل محطة تعبر عن مفهوم أو معنى في حياة المطرب.