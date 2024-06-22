شكرا لقرائتكم خبر عن صديقه المقرب.. ديمون يترك بن أفليك بمفرده وسط أزمته المؤلمة مع جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من مات ديمون أن النجم تعهد بعدم التورط فى دراما طلاق صديق طفولته بن أفليك من جينيفر لوبيز، حيث بدأ نجم أوبنهايمر وزوجته في قضاء معظم وقتهما مع إميلي بلانت، وجون كراسينسكي، لأن علاقتهما أقل اضطرابًا بكثير مقارنة بـ أفليك وجي لو.

وفي حديثه عن الصداقة، قال مصدر لـ In Touch Weekly إن "ديمون لا يزال يعتبر أفليك صديقه المفضل، ولكن ليس لديه خيار سوى تركه بمفرده للتعامل مع طلاق لوبيز المزعوم".

وأوضح المصدر أن ديمون وباروسو، يفضلان قضاء الوقت مع بلانت وكراسنسكي، بسبب "الطريقة التي تتصرف بها لوبيز"، زاعمين "أنها شخص صعب في حين أن جون وإميلي يميلان للبساطة.



مات ديمون وبن افليك

يأتى هذا فيما يخطط مات ديمون وبن أفليك، لإنتاج فيلم آخر معًا في المستقبل القريب وهذا يستغرق معظم وقتهما، لكنه ليس ملزمًا بأن يكون جزءًا من تفاصيل طلاق بن أفليك، أو أن يتدخل في أي مشاكل يواجهها مع جينيفر أو أطفاله"، وأشار المصدر إلى أنه "يجب على بن أفليك أن يتعامل مع هذه الأمور بنفسه، وكان هذا هو موقف مات ولوسي دائمًا، حتى في أفضل الأوقات".

ورغم شائعات الانفصال التى تطاردها، لا تزال النجمة العالمية جينيفر لوبيز ترتدي خاتم زواجها، عندما شوهدت - فى وقت سابق - أثناء توجهها لتناول العشاء في مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، تعيش الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا، فترة من الاضطرابات الشخصية والمهنية، مع إلغاء جولة لها مؤخرًا، وشائعات عن مشاكل زوجية مع بن أفليك.