شكرا لقرائتكم خبر عن خالد محروس: نهدف لعرض مسرحية نوستالجيا 80.90 في كل مسارح مصر والان مع تفاصيل الخبر

عبر الفنان خالد محروس، عن سعادته بالنجاح التي حققه العرض المسرحي نوستالجيا 80.90، مشيرا إلى أن العرض تم تقديمه علي اكثر من مسرح خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يحارب من خلاله البيروقراطية والروتين ويناقش مشكلات السوشيال ميديا بشكل مختلف ما بين الثمانينيات حتي الفترة الحالية.

وقال الفنان خالد محروس في بيان صادر له اليوم السبت، إنه يقدم في العمل شخصية رجل كبير متزوج ويحدث من خلاله العودة الي زمن ماضي من خلال مفارقات تكشف الفروق الواضحة بين الماضي والحاضر ومدي تأثيرها علي الأجيال الجديدة، من خلال عرض فني استعراضي اجتماعي عن جماليات الثمانينيات والتسعينيات.

وأشار خالد محروس، إلى أنه يهدف خلال العرض الي كثير من الأمور التي تخص المواطن المصري، مؤكدا أنهم يهدفوا أيضاً لتقديم العرض في محافظات مختلفة ومدن جديدة مثل الإسكندرية وبور سعيد وسوهاج وغيرها.

وأضاف خالد محروس، أن العرض المسرحي الذي تقدمه فرقة السامر المسرحية هو تابع للثقافة الجماهيرية التي خلقت لخدمة الشعب وهي جهة خدمية وليست إنتاجية، تهدف إلى تقديم وجبة ترفيهية توعوية من خلال عدد من العروض المسرحية التي من خلالها أيضاً تقدم مواهب كبيرة في كافة المجالات الفنية، مشيرا إلى أن الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة قد بذل مجهودا كبيرا لخروج العرض بهذا الشكل، موجها له الشكر على كل ما يفعله في جميع قصور الثقافة المصرية، مؤكدا أنه مهتما بشكل كبير بأن يظهر المسرح بشكل جيد في الثقافة الجماهيرية.