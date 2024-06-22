شكرا لقرائتكم خبر عن الوصفة السحرية الحلقة 11.. كارمن تمزق التقرير وأصدقائها يوبخونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الوصفة السحرية بطولة الفنانون شيرى عادل وإسلام جمال وعمر الشناوى، من إخراج خيرى سالم، أحداثا مختلفة، حيث اعترفت كارمن – كارولين عزمى أنها مزقت التقرير الط\بى للكاتبة هالة، حيث نهرها باقى أصدقائها في الكمباوند خاصة إنه دليل يستطعن تقديمه للنيابة لخروج بثينه – سلوى محمد على من السجن بتهمة التحريض على اختفاء الكاتبة هالة .

وفى نفس السياق وبخ رئيس تحرير الجريدة التي تعمل فيها كارمن بسبب إنه حصل على التقرير الطبي من مكان آخر، ونصحها بتقديم كل المستندات للسبق الصحفى حتى تكون صحفية لها مكانة كبيرة بين القراء.

يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

