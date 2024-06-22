شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يعود للسينما بعد غياب 5 سنوات ويتعاقد على فيلم "دكتور عدوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم محمد سعد على فيلم جديد، بعنوان "دكتور عدوة"، من إخراج وائل إحسان، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل، إلى جانب الاستقرار على باقي الأبطال المشاركين في العمل، ليعود من خلاله سعد إلى السينما بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد في السينما فيلم الكنز 2، وشاركه في بطولته كل من: محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.

وعرض لسعد في نفس العام فيلم آخر بعنوان "محمد حسين"، وشاركه بطولته كل من: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، فريال يوسف، نبيل عيسى، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف عادل، إخراج محمد علي.

بينما آخر أعمال المخرج وائل إحسان فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة النجمة إسعاد يونس، والذي عرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته كل من: رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، وغيرهم من الفنانين.