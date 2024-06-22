مالطا تحتفي بصانعات التغيير

الرياص - اسماء السيد - تألقت صانعات التغيير العالميات في قمة المرأة في المنتدى الدولي للمرأة 2024، واحتفال لا يُنسى بالمساواة بين الجنسين في مالطا.

"الخليج 365" من مالطا: شهدت قمة المرأة في منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (SIGEF) 2024، التي أقيمت في مالطا يومي 17 و18 حزيران (يونيو)، نجاحًا كبيرًا حيث جمعت قادة الفكر والخبراء وصانعات التغيير من جميع أنحاء العالم، وجسدت جوهر الابتكار والمساواة بين الجنسين والصالح الاجتماعي.

أبرز الأحداث والمتحدثين

جمعت هذه الدورة الاستثنائية، التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نخبة من قادة الفكر والخبراء والرواد الذين يعيدون تشكيل عالمنا اليوم.

وشملت القمة نخبة من المتحدثين مثل هيدفا سير، كريستينا لونغي، جوزيان كوتاجار، ريبيكا ريوفريو، رشيد بن سحنون، كارلا أورتيز، ميريانا بايكوفيتش وغيرهم، الذين قدموا رؤى حول الابتكار والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

التقاء أصحاب الرؤى والروّاد

استضافت القمة، التي أقيمت في فندق فينيسيا مالطا، مجموعة لامعة من المتحدثين:

* هيدفا سير: سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة لدبلوماسية الثقافة، تحدثت عن قوة الدبلوماسية الثقافية في سد الفجوات بين الجنسين.

* د. كريستينا لونغي: رئيسة ومؤسسة منظمة أربوروس غير الحكومية، التي شاركت استراتيجيات رائدة لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئات الشركات.

* جوزيان كوتاجار: عضو برلمان الاتحاد الأوروبي، سلطت الضوء على الدور الحاسم للسياسة في النهوض بحقوق المرأة.

* ريبيكا ريوفريو: رئيسة الجمعية البرلمانية البريطانية للفنون والأزياء والرياضة في المملكة المتحدة، طرحت مناقشات حول تقاطع مرونة الثقافة والتقدم.

* رشيد بن سحنون: المدير الدولي للموارد البشرية في شركة إنديتكس أوروبا، قدم رؤى حول تعزيز التنوع والشمول داخل الشركات متعددة الجنسيات.

* كارلا أورتيز: سفيرة النوايا الحسنة والممثلة والمنتجة وفاعلة الخير، شاركت تجاربها المؤثرة من خلال الأفلام والأعمال الخيرية.

* ميريانا بايكوفيتش: المديرة العامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجبل الأسود، شاركت قصصًا مؤثرة عن الجهود الشعبية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

* ألكسندرا بينوليل: الرئيسة التنفيذية للتسويق في مجموعة إنفست كابيتال جروب، قدمت عرضاً حول التقاطع بين العقارات وعلاقات العملاء.

* عمر التريكي: مدير البرامج في المؤسسة التونسية للتنمية، ناقش استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس.

* يولاندا مارتينيز: المنسقة السابقة للاستراتيجية الرقمية الوطنية للمكسيك، استكشفت قوة الاستراتيجيات الرقمية في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

* غابرييل أميل: الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفست كابيتال جروب، سلط الضوء على استراتيجيات الاستثمار لتعزيز المساواة بين الجنسين والنمو المستدام.

* إرنستين فييهاوزر: المديرة التنفيذية لشركة DEI لمجموعة دانون، ناقشت تأثير التنوع والمساواة والإدماج على أداء الشركات.

* دلفين ليسارسيل-إيفان: مديرة في بنك فرنسا، تناولت دور المساواة بين الجنسين في القطاع المالي.

* نور الدين حاجي: الرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ تونس، شارك رؤاه حول القيادة والتنوع بين الجنسين في عالم الأعمال.

* تشينيساي موكورا مانغوما: رائدة أعمال ومحامية، ألهمت الحضور برحلتها ومناصرتها لحقوق المرأة القانونية وريادة الأعمال.

* ييجون تشين (فلافيا): مديرة غرفة التجارة لرابطة رواد الأعمال في آسيا والمحيط الهادئ، عرضت وجهة نظرها حول المساواة بين الجنسين في المشهد الاقتصادي الديناميكي.

* كارولين دينيس: مستشارة التحول الرقمي العقاري، ناقشت تأثير التحول الرقمي على المساواة في القطاع العقاري.

* لاريسا بوناسي: منتجة وممثلة، شاركت تجربتها كمنتجة في صناعة يهيمن عليها الذكور.

* هنري بيريه: الرئيس التنفيذي لشركة واساتي، سلط الضوء على دور التكنولوجيا في تعزيز النمو الشامل.

* تيوتا أوروسي: مؤسس شركة Cleantech360، ناقش الأساليب المبتكرة للاستدامة.

* جرازيل كاميليري: أخصائية المبيعات العقارية والمؤثرة التحفيزية، ألهمت برحلتها في التمكين الشخصي والمهني.

* كارولين بروميلهوس: مؤسسة TheNextWomenTunisie، شاركت رؤيتها لدعم رائدات الأعمال.

* كلير أزوباردي: رياضية ورائدة أعمال، سلطت الضوء على أهمية الرياضة في تمكين المرأة.

* بول هيلي ماغديلينات: نائبة رئيس تطوير الأعمال في شركة ألفافيرس - CBI، ناقشت استراتيجيات تطوير الأعمال التي تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين.

* روبين برات: المدير العام لفندق فينيسيا مالطا، شارك رؤى حول إدارة الضيافة والتنوع بين الجنسين.

* إليزابيث دي مورايس: الرئيس التنفيذي لشركة E.L.I. Productions، ناقشت دور الإنتاج الإعلامي في تعزيز المساواة بين الجنسين.

* مامتا شاهاني: رائدة أعمال ومستثمرة وفاعلة خير، شاركت رحلتها في الاستثمار في المشاريع التي تقودها النساء.

* ماريا كريستينا مادرياغا: رائدة أعمال ومؤسسة شركة RC Manpower، سلطت الضوء على أهمية دعم المرأة في القوى العاملة.

حلقات نقاش تمكينية وجلسات محفزة للفكر

كان جدول أعمال القمة مزيجًا من المناقشات الثاقبة والجلسات الديناميكية. واستكشفت الجلسة الأولى بعنوان "جميع الآباء والأمهات من أجل إدارة شاملة" كيفية دعم ممارسات الإدارة الشاملة للآباء والأمهات في مكان العمل.

وشاركت رائدات الأعمال الناجحات في الجلسة الثانية، بعنوان "المرأة في ريادة الأعمال: رحلة ملهمة" رحلاتهن وتحدياتهن وانتصاراتهن.

وركزت الجلسة الثالثة بعنوان "المرأة في الحوكمة: تشكيل مستقبل أفضل للجميع" على أهمية دور المرأة في الأدوار القيادية.

أما الجلسة الرابعة بعنوان "الترميز الشامل من أجل عالم أفضل" فسلطت الضوء على دور صناعة التكنولوجيا في تعزيز التنوع بين الجنسين.

التواصل والتأملات

بدأ كل يوم بفطور التواصل لتعزيز التعاون بين الحضور. كما تم تنظيم جلسة الطاقة الخاصة في حديقة الاسترخاء، مما أتاح مساحة هادئة للمشاركين لإعادة شحن الطاقة.

جوائز SIGEF للنساء

كان من أبرز ما شهدته القمة حفل توزيع جوائز SIGEF للمرأة، الذي احتفى بالمساهمات البارزة في الابتكار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. تم تكريم الفائزات لعملهن المؤثر في مجالاتهن.

ويعود الفضل في نجاح قمة SIGEF 2024 إلى يوناثان بارينتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هوريو، لتفانيه في تعزيز الخير الاجتماعي والاستدامة. ومؤسسة Horyou وشبكة Horyou، الراعي الاستراتيجي مجموعة إنفست كابيتال جروب، وجميع الشركاء والداعمين.

وتركت القمة بصمة لا تُمحى، مما عزز دورها كقوة رائدة في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة.