شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ونجوى كرم يجتمعان اليوم بحفل غنائي في ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى كل من النجمة أصالة والنجمة نجوى كرم، حفلاً غنائياً في ألمانيا، اليوم السبت الموافق 22 يونيو الجارى، ويقدم الثنائي باقة متميزة من أشهر أغنياتهما للجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

وتحضر الفنانة أصالة ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبًا، وانتهت من تسجيل أول أغانى ألبومها الجديد باللهجة العراقية "إنسان" ومن كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.وطرحت مؤخرًا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وطرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

أما النجمة اللبنانية نجوى كرم، فقد طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما"، والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهى من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع على حسّون.

أما الأغنية الثانية فى الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهى من كلمات اليكسى قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادى جيجى، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادى جيجى.

وضم ألبوم نجوى كرم أغنية "وانى اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.