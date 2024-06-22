كارول سماحة تُعرب عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان موازين

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مساء الجمعة 21 يونيو، على خشبة مسرح محمد الخامس، في الرباط، حفلا ضمن فعاليات الدورة الـ19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم.وفاجأت سماحة الجمهور المغربي، بأدائها لأغنية الحمداوية “هي هي”، والتي لقيت تفاعلا كبيرا.

وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان موازين في الندوة الصحفية التي عقدت أمس الخميس 20 يونيو، وقالت: "إنها مشاركتي الرابعة في هذا المهرجان الدولي. وهي خطوة مهمة في مسيرتي كفنانة".

وفي أولى ليالي الدورة ال 19 لمهرجان موازين – إيقاعات العالم 2024، أتحفت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهور هذا المهرجان العالمي الكبير بتقديم باقة مميزة من أجمل أعمالها، انتقتها والفرقة الموسيقية المرافقة لها بعناية وحرص شديدين.

واستطاعت الفنانة كارول سماحة، طيلة مواد وفقرات هذا الحفل البهيج، أن تنسج تفاعلا جميلا وانسجاما رائعا مع جمهور موازين، الذي استقبلها بهتافات حارة وتصفيقات لم تكد تتوقف، وكأنه يهديها أغنية بأداء جماعي حماسي تحمل عنوان "كارول .. كارول" في قالب عفوي يجمع بين محبة جماهيرية صادقة واحترام كبير لفن أصيل تبدعه واحدة من ألمع مطربات الساحة الفنية العربية.

وبدورها، لم تبخل المطربة اللبنانية على محبيها ومعجبيها ممن حضروا أولى حفلات هذا العرس الفني العالمي، في نسخته ال 19، بالتحية والثناء على ترحيبهم واستقبالهم الحارين لها، معربة عن سعادتها الغامرة بتجديد اللقاء مع جمهور المهرجان بعد توقف امتد لأربع سنوات.

كما أكدت كارول سماحة، في كلمة وجهتها للجمهور بالمناسبة، أن المشاركة في فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم، يشكل إضافة وفخرا عظيما لكل فنان يقدر حجم مثل هذه التظاهرات الفنية العالمية الكبرى.

وأبهرت الفنانة اللبنانية، في أمسية طربية امتدت لساعتين، الحاضرين بأداء فارق في الإبداع، حيث حرصت على تقديم أعمال قديمة وجديدة من ريبرتوارها الفني الغني والمتنوع.

"اتطلع فيي"، "غالي عليي"، "خلي عندك أمل"، "انس همومك" وباقة أخرى مميزة من الأغاني العاطفية والرمانسية التي حرصت كارول سماحة على تقديمها لجمهور موازين من قلب أعمالها القديمة والخالدة، والتي لاقت استحسانا كبيرا من لدن الحاضرين، خاصة وأن هذه الإنتاجات الغنائية ما فتئت تحصد ملايين المشاهدات على منصة "يوتيوب"، محققة بذلك شهرة متزايدة سنة بعد أخرى.

كما حرصت كارول سماحة على مشاركة محبيها ومعجبيها آخر أعمالها الغنائية مثل أغنية "اضحك يا قلبي"، التي أصدرتها قبل 10 أيام فقط، والتي تجاوزت لحد الآن المليون مشاهدة.

ومن الأعمال الغنائية التي أبدعت المطربة اللبنانية في أدائها كذلك، أغنية "شكرا"، وأغنية "خليك بحالك"، وأغنية "يا شباب يا بنات"، وكذا أغنية "يا رب"، وهي عبارة عن "ديو غنائي" كانت قد أصدرته كارول سماحة رفقة الفنان اللبناني مروان خوري، قبل 11 سنة، وحقق نجاحا قياسيا في الوطن العربي. كما قدمت بعض الأغاني الثراتية والوطنية، مثل أغنية "وحشاني بلادي"، التي أصدرتها المطربة اللبنانية قبل عشر سنوات وحققت لحد الآن أزيد من 17 مليون مشاهدة.

ولم يخل حفل كارول سماحة من مفاجآت أثلجت صدر الجمهور الحاضر، حيث أدت وببراعة كبيرة أغنية "هي هي جايا تصفار وتخضار" للفنانة الشعبية الراحلة الحاجة الحمداوية، وقد أبدعت في أدائها لهذه الأغنية الثراتية المغربية وهي تحمل العلم الوطني المغربي، ورافقها في الأداء "الديدجي" المغربي يوسف، الذي شاركها في عدد من الإنتاجات الفنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة، مثل أغنيتي "حياتي" و"Bon Voyage".

ويذكر أن الدورة ال 19 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" تقام من 21 إلى 29 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتقترح دورة هذه السنة برنامجا غنيا يلبي كافة الأذواق ويجمع أكبر نجوم العرب والعالم، ما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور ومشاهير الفنانين.

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