كريم عبد العزيز يغيب عن دراما رمضان 2025 بعد الحشاشين

شارك كريم عبد العزيز في رمضان 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحا كبيرا على الصعيد المصري والعربي. أن الفنان كريم عبد العزيز سيغيب عن المشاركة في موسم رمضان 2025.

ويرتبط كريم عبد العزيز في الفترة الحالية، بأكثر من عمل سينمائي منها الفيل الأزرق 3، لعب عيال مع منى زكي، بالإضافة إلى فيلم جديد يجمعه بـ أكرم حسني ومن إخراج بيتر ميمي.الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وشيري عادل وحسن مالك، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

آخر أعمال كريم عبد العزيز السينمائية

وشارك الفنان كريم عبد العزيز في فيلم ولاد رزق 3 كضيف شرف، والعمل من بطولة الفنان أحمد عز، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، محمد لطفي، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما حقق كريم عبد العزيز بـ فيلمه الأخير بيت الروبي نجاحا كبيرا، حيث حصد في شباك تذاكر العرض المصرية، 130 مليون جنيه، كما حقق ثاني أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بـ 12 مليون جنيه.

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