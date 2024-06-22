محمد إمام يتعجب من تعليق الناقد طارق الشناوي.."ما تراه على الشاشة چينات وراثية"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم محمد عادل إمام رسالة إلى الناقد طارق الشناوي وذلك بعد قيام الأخير بالتعليق على ادائه في فيلمه الأخير"اللعب مع العيال"، مشيراً: مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الاستاذ طارق بقاله فتره.

محمد إمام

محمد إمام وطارق الشناوي

ونشر محمد إمام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: "انا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الاستاذ طارق بقاله فتره .. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت، على العموم كلامك اسعدني جداً و بقيت بحب رأيك مش عارف ليه".

الناقد طارق الشناوي

وكان طارق الشناوي قد أعلن عن اعجابه الشديد باداء محمد عادل إمام فى فيلم "اللعب مع العيال" والتطور الملحوظ فى اداءه كممثل خلال أخر عملين وهما مسلسل "كوبرا" وفيلم"اللعب مع العيال" وهو ما جعل محمد إمام يوجه له هذه الرسالة.

محمد إمام

أحداث فيلم اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

محمد إمام

أبطال فيلم اللعب مع العيال

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

محمد إمام

آخر اعمال محمد عادل إمام



وكان آخر اعمال محمد عادل إمام هو فيلم أبو نسب ، وشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

وجمع فيلم " أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.