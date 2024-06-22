خالد محروس: نهدف لعرض مسرحية نوستالجيا 80.90 في كل مسارح مصر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الفنان خالد محروس عن سعادته بالنجاح التي حققه العرض المسرحي نوستالجيا 80.90 مشيرا إلي أن العرض تم تقديمه علي أكثر من مسرح خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلي أنه يحارب من خلاله البيروقراطية والروتين ويناقش مشكلات السوشيال ميديا بشكل مختلف ما بين الثمانينيات حتي الفترة الحالية.

وقال الفنان خالد محروس إنه يقدم في العمل شخصية رجل كبير متزوج يقوم بالعودة إلي زمن ماضي من خلال مفارقات تكشف الفروق الواضحة بين الماضي والحاضر ومدي تأثيرها علي الأجيال الجديدة، من خلال عرض فني استعراضي اجتماعي عن جماليات الثمانينيات والتسعينيات.

وأشار خالد محروس إلي أنه يهدف خلال العرض الي كثير من الأمور التي تخص المواطن المصري، ومؤكدا أنهم يهدفوا أيضاً لتقديم العرض في محافظات مختلفة ومدن جديدة مثل الإسكندرية وبورسعيد وسوهاج وغيرها.

فرقة السامر

وقال خالد محروس إن العرض المسرحي الذي تقدمه فرقة السامر المسرحية هو تابع للثقافة الجماهيرية التي خلقت لخدمة الشعب وهي جهة خدمية وليست إنتاجية، تهدف إلي تقديم وجبة ترفيهية توعوية من خلال عدد من العروض المسرحية التي من خلالها أيضاً تقدم مواهب كبيرة في كافة المجالات الفنية مشيرا الي ان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة قد بذل مجهودا كبيرا لخروج العرض بهذا الشكل موجها له الشكر علي كل ما يفعله في جميع قصور الثقافة المصرية مؤكدا أنه مهتما بشكل كبير بأن يظهر المسرح بشكل جيد في الثقافة الجماهيرية.

واستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، أمس الخميس، عرض الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وشهد العرض حضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، واللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والعديد من قيادات الهيئة وفنانين وإعلاميين، وحضور جماهيري كبير.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق: بورسعيد وسوهاج والحرية السكندرية وروض الفرج للفنون الشعبية، وبمشاركة الأداء التمثيلي للفنان خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات لفرق الفنون الشعبية المشاركة: محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، محمد الرز.

ولاقى الاستعراض إقبالا جماهيريا غفيرا على مدار ليالي عرضه بمسرح السامر بالعجوزة منذ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحضره العديد من الفنانين والنقاد والمبدعين والإعلاميين، وتستعد هيئة قصور الثقافة لإطلاقه بعدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".