فن ومشاهير

فرقة COLDPLAY تطرح الأغنية الأولى من الألبوم الجديد MOON MUSiC

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الفرقة العالمية كولدبلاي اليوم أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "feelslikeimfallinginlove "، من إنتاج ماكس مارتن، وهي متوفرة على كافة تطبيقات البث الموسيقية حول العالم.

 وتعد الأغنية هي الأولى من الألبوم الجديد الذي تستعد الفرقة لإصداره بعنوان " MOON MUSiC" في الرابع من أكتوبر القادم.

سيضع الألبوم، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، معايير جديدة للاستدامة البيئية، حيث يتم تصنيع كل نسخة صلبة منه من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪ ، كما أن الألبوم متاح للحجز المسبق عبر EcoCD، EcoRecord LP وعبر المنصات الرقمية.

من جهة أخرى، في 29 يونيو، الموافق السبت المقبل ستتصدر فرقة كولدبلاي وتشارك في مهرجان Glastonbury العالمي للموسيقى للمرة الخامسة على التوالي، وهو المهرجان الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ويشهد حضور جماهيري ضخم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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