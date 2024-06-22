"دكتور عدوة" .. محمد سعد يخوض تجربة سينمائية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان محمد سعد، تجربة سينمائية جديدة بعد غياب سنوات وذلك من خلال فيلم "دكتور عدوة"، من إخراج وائل إحسان، ومقرر أن تخرج تفاصيل العمل إلى النور في الفترة القليلة المقبلة .

كانت آخر أعمال محمد سعد السينمائية، فيلم الكنز 2، وشاركه البطولة مجموعة من الفنانين، أبرزهم:" محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ".

بينما كانت آخر أعماله التلفزيونية، مسلسل “الإكس لانس”، والذي عرض في شهر رمضاني قبل الماضي، وضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث مسلسل "إكسلانس" في إطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع أسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم.

تصريحات وائل إحسان عن محمد سعد

حل المخرج وائل إحسان، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلال العديد كن الأسرار الفنية، إضافة إلى سر تعرض الفنان محمد سعد للإنتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال وائل إحسان، إن الفنان محمد سعد استطاع تحقيق نجومية كبيرة بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك مشيرا إلى أن الإيرادات كان تتعدي في اليوم الواحد مليون جنيه

وأضاف وائل إحسان، خلال لقائه، أنه لا يحب تكرار الشخصيات التي قام بإخراجها، موضحًا: لكن بعد فيلم اللمبي ذهب مع محمد سعد إلى مدينة الإسكندرية وفوجئ بالتفاف الناس حول محمد سعد ونادوا عليه باللمبي وهنا قرر عمل جزء تاني من اللمبي في فيلم اللي بالي بالك.

وائل إحسان: محمد سعد لا يقبل النقد

وعن أسباب عدم حفاظ محمد سعد على نجوميته الكبيرة مجددا بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك كشف إحسان: فيه ناس شدت محمد سعد لتحت زي اللي بيحصل مع محمد صلاح دلوقتي، ويمكن من ضمن عيوب محمد سعد أنه لا يقبل النقد رغم أن لديه طاقة كبيرة في التمثيل.