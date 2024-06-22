تركي آل الشيخ يعلق على الإيرادات الضخمة لفيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الإيرادات الكبيرة والضخمة التي حققها فيلم "ولاد رزق 3".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "أن تكسر كل الأرقام القياسية في ٩ أيام هذا شيء غير مسبوق من فيلم ولاد رزق ٣.. أشكر كل القائمين على الفيلم من جهات إنتاجية معانا ومخرج الفيلم وأبطاله وأشكر شركة Big Time الذراع الإبداعي للهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض على الترويج والدعاية الكاسحة للفيلم".

وتابع: "لم يسبق أن عمل مجموعة من الدعايات الذكية والمبتكرة لفيلم عربي من قبل كما فعل لفيلم ولاد رزق ٣ القاضية…وأشكر MBC وروتانا وصلة والعربية للإعلانات و Muvi للسينما والشركة العالمية على البريمير الرائع للفيلم والغير مسبوق".

وأضاف تركي آل الشيخ: "سيكون هناك مرحلة ما قبل ولاد رزق ٣ وما بعد ولاد رزق في السينما العربية…وانتظرونا في ثلاثة مفاجآت فنية وسينمائية قريبا".

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من الفنانين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.