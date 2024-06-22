كيف ردت الفنانة لوسي على سؤال بشأن الصلاة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة لوسي، عن علاقتها بربها وصلاتها ومدى إلتزامها بها.

وقالت لوسي، في لقاء لها على "المشهد": "هي دي حاجة تخصني بس الحمد لله رب العالمين أنا بصلي وده فضل ونعمة من ربنا، أنا كنت بصلي في رمضان بس وبعدين قولتله يا رب أنا عايزة ألتزم وأبقى أصلي الفجر حاضر، فلو قولتلك اللي حصلي هتتخض، كنت قاعدة والظهر أذن فحسيت بحد بيشدني ودخلني أتوضى وصليت وكنت مبسوطة جدا وبعدين صليت العصر والمغرب والعشاء بس مبصليش الفجر حاضر عشان بنام بدري، فـ والله العظيم بصيت لربنا وقولتله يا رب أنا بصلي الفجر في رمضان حاضر، ونفسي أصليه حاضر في الأيام العادية".

وأضافت: "فكنا في يوم شتاء شديد والمؤذن بتاع المسجد ساعات بتروح عليه نومه وساعات الصوت مبيوصلنيش لكن في اليوم ده حسيت أنه الآذان بيأذن في أوضتي، وأنا نايمة ابتسمت وحسيت ببنوتة صغننة كدا بتقولي انتي مش عايزة تصلي الفجر؟ قومي صلي، فصحيت وصليت ورجعت نمت بسهولة عادي مع اني لو صحيت مبعرفش أنام تاني بس نمت في ثانية، ومن ساعتها وأنا ملتزمة في الصلاة، وربنا لما يحبك بيحبب فيك خلقه".

يذكر أن، لوسي من أشهر نجمات الرقص الشرقي، كما حققت نجاحا كبيرا كممثلة وشاركت في بطولة عدد من الأفلام والمسلسلات، بينها: ليالي الحلمية، أرابيسك، سلطان الغرام، زيزينيا، سارق الفرح، فوازير إيما وسيما، ليه يا بنفسج.